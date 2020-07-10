Внезапные алтайские пограничники задержали самоуверенного мигранта

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину на территории Третьяковского района ранним утром.
Наряд заметил неизвестного, уверено двигающегося по территории сопредельного государства в сторону Российской Федерации.
«Однако, уверенность нарушителя полностью пропала, когда, не пройдя и 100 метров по российской земле, он был задержан, неизвестно откуда появившимися пограничниками», — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что нелегальный мигрант знал о том, что въезд в Россию ему закрыт за неоднократные нарушения миграционного законодательства.
В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
В конце мая гражданин России не знал, как правильно пересечь границу из Казахстана в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. За правонарушение его привлекли к ответственности.