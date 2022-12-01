Внезапно умер в городском автобусе пожилой мужчина

На конечной остановке у железнодорожного вокзала в автобусе обнаружили тело мертвого мужчины. Это произошло в Нижнем Тагиле, пишет e1.ru.

На остановке из салона вышли все пассажиры, кроме пожилого россиянина.

Выяснилось, что погибшему 83 года. Его внезапная смерть не имеет отношения к проявлениям криминала, рассказали в областном главке МВД.

Следственный комитет начал проверку. Тело мужчины отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, пишет Lenta.ru.

Предварительно, к летальному исходу могли привести проблемы со здоровьем.

Ранее в Алтайском крае нашли мертвым пропавшего пенсионера.