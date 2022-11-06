В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего пенсионера

В Алтайском крае нашли мертвым пропавшего 65-летнего мужчину. Об этом сообщили поисковики отряда « Лиза Алерт ».

Пенсионера искали с 23 октября. Он ушел из дома в Заринском районе и пропал.

4 октября поисковики сообщили, что мужчина погиб. Подробности и обстоятельства не приводятся.

В Барнауле почти месяц ищут пропавшую 81-летнюю женщину.