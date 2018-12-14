Внеземное происхождение дыры в «Союзе» опроверг источник, съемка из открытого космоса

Версия о космическом происхождении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» пока не находит подтверждения, сообщает « Интерфакс ».

Источник, знакомый с ходом расследования, заявил: «Исходя из переданных на Землю снимков, можно сделать лишь предварительный вывод, подтвердить или опровергнуть который предстоит после физического осмотра полученных в ходе выхода в открытый космос образцов. Пока визуально не находит подтверждений версия о воздействии на стенку бытового отсека изнутри. Похоже, что микрометеоритная защита могла быть смонтирована поверх уже имевшегося отверстия, которое было предварительно герметично загрунтовано».

По поводу появления дыры источник отметил: «Могла быть допущена халатность, мог теоретически иметь место умысел. Это наверняка будет установлено по результатам расследования», пишет polit.ru.

И подчеркнул, что говорить об окончательных причинах появления отверстия пока преждевременно.

Космонавт Сергей Прокопьев в соцсети опубликовал фото — как члены российского экипажа МКС изучали обшивку «Союза» и написал: «Друзья, выход в открытый космос был не простым, но результат стоил того! Спасибо вам за поддержку! Она нам с Олегом Кононенко очень пригодилась во время работы». Фотографировал Александр Герст, космонавт Европейского космического агентства.

Космонавты провели на орбите МКС 7 часов и 45 минут, успели за это время вскрыть микрометеоритную защиту «Союза», а также взять образцы герметика, который закрывал отверстия получившего повреждения корабля. Позже герметик доставят на Землю для изучения.

Туалет с декоративной обшивкой

Давление на МКС начало падать в ночь на 30 августа. Под декоративной обшивкой в туалете российские космонавты Прокопьев и Артемьев увидели дырку, причем просверленную небрежно — со следом от соскочившего сверла.



Сергей Прокопьев отправился на МКС 6 июня этого года, для него это первый полет. Вместе с ним на орбиту улетели американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Россиянин Олег Артемьев находится на МКС с марта 2018 года. Также на станции работают американцы Фойстер и Арнольд.

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами (WEG) российские космонавты залепили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» проводит расследование. Ранее в Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат. Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев заявил, что дыру мог просверлить психически неустойчивый член экипажа станции