Внук три дня притворялся врачом и ухаживал за бабушкой в красной зоне ковидария

Житель Томска решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в плохо ухаживают в ковидном госпитале при Медико-санитарной части № 2, сообщает ТВ2.

Мужчина переоделся в специальный костюм врача и зашел в красную зону. Он обнаружил бабушку, лежавшую в моче и фекалиях. Все происходящее внук снял на видео, и в итоге сам три дня ухаживал за бабушкой, пока сотрудники ковидного госпиталя не разоблачили его.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня. Бабушка была горячей. Я включил доктора и попросил померить температуру и уровень сатурации. Медперсонал померил температуру бесконтактным термометром, температуру высокую прибор не показывает, а бабушка горит. Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось», — рассказал мужчина.

Он задался вопросом: «Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень».

Вице-губернатор области Алена Левко объявила проверку в госпитале, пишет Тайга.инфо.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — цитирует «Интерфакс» слова Левко.

Проверку будет проводить департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

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