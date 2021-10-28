29 октября -4°C
Коронавирус
﻿
Происшествия

Внук три дня притворялся врачом и ухаживал за бабушкой в красной зоне ковидария

Внук пожилой томички три дня притворялся врачом в ковидарии, чтобы показать ужасные условия содержания.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль.
zdravalt.ru

Житель Томска решил проверить слова соседки своей бабушки о том, что за престарелой женщиной с коронавирусом в плохо ухаживают в ковидном госпитале при Медико-санитарной части № 2, сообщает ТВ2.

Мужчина переоделся в специальный костюм врача и зашел в красную зону. Он обнаружил бабушку, лежавшую в моче и фекалиях. Все происходящее внук снял на видео, и в итоге сам три дня ухаживал за бабушкой, пока сотрудники ковидного госпиталя не разоблачили его.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня. Бабушка была горячей. Я включил доктора и попросил померить температуру и уровень сатурации. Медперсонал померил температуру бесконтактным термометром, температуру высокую прибор не показывает, а бабушка горит. Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось», — рассказал мужчина.

Он задался вопросом: «Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень».

Вице-губернатор области Алена Левко объявила проверку в госпитале, пишет Тайга.инфо.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — цитирует «Интерфакс» слова Левко.

Проверку будет проводить департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее сибиряк попал в «ковидный филиал ада на Земле» и изменил отношение к вакцинации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость