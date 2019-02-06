Во дворе алтайской больницы полыхали автомобили

На кадрах с места ЧП видно, что сначала загорелся автомобиль Ford Fusion. После этого пламя перекинулось на припаркованную рядом Toyota Vitz.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к моменту прибытия пожарных автомобили горели открытым огнем. В тушении участвовали 6 человек, использовали 2 единицы техники. Никто из людей не пострадал, но огонь серьезно повредил салоны и кузовы иномарок.
Предварительная причина возгорания — неисправность механизмов и узлов транспортных средств.
Напомним, в региональном МЧС отмечали, что во время морозов в Алтайском каре стали чаще гореть автомобили. Ранее за сутки в регионе пожарные несколько раз выезжали на тушение транспорта.