Во дворе алтайской больницы полыхали автомобили

В Бийске 5 февраля на территории Центральной городской больницы горели два автомобиля, пишет «Бийский рабочий».

На кадрах с места ЧП видно, что сначала загорелся автомобиль Ford Fusion. После этого пламя перекинулось на припаркованную рядом Toyota Vitz.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к моменту прибытия пожарных автомобили горели открытым огнем. В тушении участвовали 6 человек, использовали 2 единицы техники. Никто из людей не пострадал, но огонь серьезно повредил салоны и кузовы иномарок.

Предварительная причина возгорания — неисправность механизмов и узлов транспортных средств.

Напомним, в региональном МЧС отмечали, что во время морозов в Алтайском каре стали чаще гореть автомобили. Ранее за сутки в регионе пожарные несколько раз выезжали на тушение транспорта.