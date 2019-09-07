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Происшествия

Во Вьетнаме утонул российский турист

На пляже Муйне во Вьетнаме утонул российский турист, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Тело заметили примерно в ста метрах от берега.

Вода. Волны.
Вода. Волны.
СС0

Тело в воде туристы заметили туристы. Вместе со спасателями они вытащили его на берег и попытались реанимировать, но безрезультатно.

Погибшим оказался 46-летний Александр Колосков. Его опознала жена Елена. По ее словам, муж после завтрака один отправился купаться на пляж, а она осталась у бассейна.

На всех пляжах в районе установлены таблички «Купаться запрещено» на трех языках — английском, вьетнамском и русском, заявили спасатели. Также они сообщили, что в августе десять туристов и один спасатель утонули на пляжах Бин Туана из-за сильного течения.

Пляж Муйне находится рядом с курортом Фантьет, столицей провинции Бин Туан.

3 сентября несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне одного из отелей в курортной Анталье на юге Турции.

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