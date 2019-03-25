Во время лыжных гонок в Самарской области на трассе умер спортсмен

Неоднократный участник лыжных соревнований скончался на трассе во время областных лыжных соревнований «Самарская Лука», проходивших 24 марта в Жигулевске.

По предварительной информации, во время соревнований один из участников 1983 года рождения, после прохождения 5 километров на трассе потерял сознание.

На место прибыла медицинская бригада, участник был доставлен в машину скорой помощи. Медики констатировали смерть.

«Скончавшийся, по данным организаторов, имел медицинский допуск, ранее неоднократно участвовал в других соревнованиях по лыжным гонкам», — говорится в сообщении регионального министерства спорта.

«Согласно положению о соревнованиях, к участию допускались все желающие, но при обязательном наличии медицинского заключения. Медицинское обеспечение соревнований, согласно положению об их проведении, осуществлялось в соответствии с требованиями министерства здравоохранения РФ», — отмечается в сообщении.

Соревнования организованы ФГБУ национальный парк «Самарская Лука», судейскую коллегию формировала федерация лыжных гонок Самарской области.