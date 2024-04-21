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Происшествия

Во время поездки на работу бесследно исчез зампрокурора

Заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев бесследно исчез в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мужчина пропал еще 18 апреля в городе Ельц. Но известно об этом ЧП стало только сейчас.

Выяснилось, что утром он вышел из дома, сел в свой автомобиль и отправился на работу.

Однако до места он так и не добрался. После этого Коняева никто не видел, указывает radio1.ru.

Издание «Новости Липецка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтверждает факт исчезновения зампрокурора. Официально информацию пока не подтвердили.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Барнауле рецидивист убил полицейского и сжег тело вместе с машиной.

По предварительным данным, участковый поехал проверять ранее судимого мужчину. В ходе конфликта рецидивист убил полицейского, а затем сжег тело в автомобиле.

Подозреваемый задержан. У полицейского остались жена и трое детей.

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