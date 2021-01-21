Во время посадки на борт самолета внезапно умер пассажир, собиравшийся лететь в Новосибирск

Накануне мужчина, обиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск, скончался во время посадки на борт.

Пассажир поднялся на борт самолета один. Он направлялся из командировки к месту жительства.

Когда мужчина потерял сознание, в ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом, сообщает НДН. Когда медики поднялись на борт лайнера, пассажир был уже мертв.

Из-за происшествия вылет воздушного судна был отложен на два часа, тело умершего увезли в морг.

Причина смерти пока неизвестна, пишет News.ru. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.

В декабре на борту S7 при загадочных обстоятельствах умер пассажир. Предварительно, мужчина почувствовал недомогание во время полета.

После приземления в аэропорту Большое Савино медики поднялись на борт самолета, однако 41-летний мужчина уже был мертв.