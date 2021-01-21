Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Во время посадки на борт самолета внезапно умер пассажир, собиравшийся лететь в Новосибирск

Накануне мужчина, обиравшийся вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск, скончался во время посадки на борт.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Пассажир поднялся на борт самолета один. Он направлялся из командировки к месту жительства.

Когда мужчина потерял сознание, в ожидании прибытия медиков ему пытались оказать помощь бортпроводники, но их усилия не увенчались успехом, сообщает НДН. Когда медики поднялись на борт лайнера, пассажир был уже мертв.

Из-за происшествия вылет воздушного судна был отложен на два часа, тело умершего увезли в морг.

Причина смерти пока неизвестна, пишет News.ru. По свидетельствам очевидцев, во время регистрации на рейс мужчина выглядел вполне здоровым. Возможно, у него неожиданно обострилось хроническое заболевание.

В декабре на борту S7 при загадочных обстоятельствах умер пассажир. Предварительно, мужчина почувствовал недомогание во время полета.

После приземления в аэропорту Большое Савино медики поднялись на борт самолета, однако 41-летний мужчина уже был мертв.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость