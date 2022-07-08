Во время предвыборной кампании расстреляли экс-премьера Японии (обновлено)

Бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. По сообщениям СМИ, политик находится в состоянии клинической смерти.

Как рассказали очевидцы, в политика стреляли два раза в спину. Предположительно из дробовика.

Абэ госпитализировали без сознания, пишет Газета.Ru.

В пожарном управлении префектуры сообщили, что он находится в «состоянии остановки сердца и легких» — так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только врач, а не спасатели.

Стрелок

Нападавший задержан, им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами.

Мужчина, совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии, ранее служил в морских силах самообороны страны, сообщает телеканал Nippon TV.

В настоящее время полиция допрашивает задержанного.

Мотивы остаются неизвестными.

Кризисный штаб

Правительство Японии создало кризисный штаб в связи с совершенным в пятницу, 8 июля, покушением на экс-премьера Синдзо Абэ, сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Поклялся на могиле

В 2019 году Синдзо Абэ поклялся на могиле отца «поставить точку» в переговорах с Россией по поводу Курил. Его отец Синтаро Абэ также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Он возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.

Картина и договор о дружбе

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подарил Абэ тульский самовар и получил картину «Прибытие Путянина». На врученной Путину картине изображен эпизод середины XIX века, когда в город Симода приехал адмирал Евфимий Путятин. Он провел переговоры с японским чиновником Тосиакирой Кавадзи, по итогам которых был подписан японо-российский договор о дружбе.