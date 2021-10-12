Пассажира прямо во время полета реанимировали ректор и главный врач СПбГПМУ (Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета).

Инцидент произошел ночью 6 октября. Представители вуза летели в Алтайский край в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

«Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты. Очень сильно помогли стюардессы», — рассказал изданию ректор Дмитрий Иванов.