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Происшествия

Во время рейса Москва — Барнаул спасли жизнь пассажиру с онемевшей половиной тела

Ректор и главврач из Санкт-Петербурга спасли жизнь пассажиру самолета, следовавшему из Москвы в Алтайский край, сообщает «Фонтанка».

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Пассажира прямо во время полета реанимировали ректор и главный врач СПбГПМУ (Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета).

Инцидент произошел ночью 6 октября. Представители вуза летели в Алтайский край в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

«Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты. Очень сильно помогли стюардессы», — рассказал изданию ректор Дмитрий Иванов.

Иванов и главврач клиники СПбГПМУ Виталий Резник стабилизировали состояние пассажира.

Командир корабля посоветовался с врачами и спросил, стоит ли продолжать полет, после чего принял решение об экстренной посадке в Перми.

По информации минздрава Пермского края, мужчина пережил ишемический инсульт, сейчас его готовят к выписке.

Ранее глава минздрава Бурятии спасла замужнюю пассажирку на борту самолета.

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