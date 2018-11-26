Во время шторма на Байкале перевернулся катер, на котором было четверо мужчин

На поиски катера вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями МЧС на борту, еще одна группа спасателей выехала из поселка Сахюрта на автомобиле УАЗ и катере «Стрингер», пишет «Росбалт».
На предполагаемом месте происшествия работают два катера, водолазы и береговая поисковая группа. Работы по поиску сильный ветер и метель.
Во время снежного шторма, который обрушился на Сибирь 24 и 25 ноября, жители села Подсинее Алтайского района (Республика Хакасия) видели молнию и слышали гром.
Из-за непогоды затруднены поиски четырех туристов, пропавших в хакасском поселке Приисковый. Люди катались на снегоходах.
В Заринске Алтайского края cильный ветер повалил трубу на ТЭЦ. Во время происшествия никто не пострадал.
Мощный циклон широким фронтом проходит по территории нескольких сибирских регионов — на Алтае, в Хакасии и Туве, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях.
По данным «МРСК Сибири», циклон пришел из Казахстана. Ураганный ветер с порывами до 30 м/с стал причиной отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах.