Во время шторма на Байкале перевернулся катер, на котором было четверо мужчин

На озере Байкал в Иркутской области пропал катер «Скорпион», на борту которого находились четыре человека. Катер перевернулся во время шторма около 23:00 (18:00 мск) 25 ноября в районе мыса Зундуки. Один из пассажиров успел позвонить родственникам о происшествии, но больше никто из них на связь не выходил.

На поиски катера вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями МЧС на борту, еще одна группа спасателей выехала из поселка Сахюрта на автомобиле УАЗ и катере «Стрингер», пишет «Росбалт».

На предполагаемом месте происшествия работают два катера, водолазы и береговая поисковая группа. Работы по поиску сильный ветер и метель.

Во время снежного шторма, который обрушился на Сибирь 24 и 25 ноября, жители села Подсинее Алтайского района (Республика Хакасия) видели молнию и слышали гром.

Из-за непогоды затруднены поиски четырех туристов, пропавших в хакасском поселке Приисковый. Люди катались на снегоходах.

В Заринске Алтайского края cильный ветер повалил трубу на ТЭЦ. Во время происшествия никто не пострадал.

Мощный циклон широким фронтом проходит по территории нескольких сибирских регионов — на Алтае, в Хакасии и Туве, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях.

По данным «МРСК Сибири», циклон пришел из Казахстана. Ураганный ветер с порывами до 30 м/с стал причиной отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах.