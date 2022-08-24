Во время шторма сразу несколько судов сорвало с якоря в российской акватории

ЧП произошло в Хабаровском крае — при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две рыболовецкие баржи.
Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. На них может находиться 64 человека, сообщает ИА SakhalinMedia.
Оповещены все суда в данном районе. В район происшествия вылетел вертолет со спасателями.
«У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и при необходимости эвакуации людей», говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России, а также авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации.
В сентябре 2020 года из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом. При столкновении кран повредил несколько метров барьерного ограждения и мачту освещения.
Чтобы отбуксировать кран, прибыло судно строителей со стороны Азовского моря