24 августа
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Происшествия

Во время шторма сразу несколько судов сорвало с якоря в российской акватории

В районе Сахалина проводится спасательная операция, сообщает ТАСС. Три судна сорвало с якорной стоянки.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

ЧП произошло в Хабаровском крае — при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две рыболовецкие баржи.

Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. На них может находиться 64 человека, сообщает ИА SakhalinMedia.

Оповещены все суда в данном районе. В район происшествия вылетел вертолет со спасателями.

«У них есть необходимое снаряжение для проведения авиаразведки и при необходимости эвакуации людей», говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России, а также авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации.

В сентябре 2020 года из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом. При столкновении кран повредил несколько метров барьерного ограждения и мачту освещения.

Чтобы отбуксировать кран, прибыло судно строителей со стороны Азовского моря

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