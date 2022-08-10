10 августа
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Происшествия

Во время съемок видео к дню рождения погибла 23-летняя сибирячка

Девушка вместе с сестрой и подругой снимала видео к своему дню рождения на смотровой площадке в Дивногорске (Красноярский край).

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Она перелезла через ограждения и оступилась, сообщает региональный СКР.

Девушка упала с высоты более четырех метров. По словам очевидцев трагедии, сестра и подруга сразу бросились на помощь, а также вызвали экстренные службы.

Но спасти девушку не смогли — она получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи, пишет Газета.Ru.

По данным следователей, все участники съемок находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее пассажирка умерла в самолете на глазах у детей и мужа.

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