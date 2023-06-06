Вода стремительно прибывает в населенные пункты после разрушения части Каховской ГЭС - видео

По информации РИА Новостей, после аварии на Каховской ГЭС уровень воды поднялся до 5 метров. Полностью под водой оказались уже несколько островов ниже по течению.
Глава правительства Херсонской области заявляет, что в зону возможного подтопления водой Днепра попадают 14 населенных пунктов - всего 22 тыс. человек.
В самом городе Новая Каховка уже просочилась вода. Она достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.
Вот так выглядит город, публикует администрация города:
Также затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра, сообщает ТАСС.
Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.