6 июня
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Происшествия

Вода стремительно прибывает в населенные пункты после разрушения части Каховской ГЭС - видео

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС продолжает подниматься. На улицах города уже замечена вода. Об этом сообщают РИА Новости.

Уровень воды в Новой Каховке
Уровень воды в Новой Каховке
Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

По информации РИА Новостей, после аварии на Каховской ГЭС уровень воды поднялся до 5 метров. Полностью под водой оказались уже несколько островов ниже по течению.

Глава правительства Херсонской области заявляет, что в зону возможного подтопления водой Днепра попадают 14 населенных пунктов - всего 22 тыс. человек.

В самом городе Новая Каховка уже просочилась вода. Она достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.

Вот так выглядит город, публикует администрация города:

Также затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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