Вода ушла с дорог рубцовского направления

Вода отступила, дорога не подтоплена, как и дом у обочины.
Также на фото, предоставленным altapress.ru краевым главком МЧС, видно, что дом нежилой.
Ранее местные жители показали, как вода бежит через трассу Горняк — Рубцовск и пожаловались, что администрация не докладывает об этом.
По данным на 14 апреля, подтопления талыми водами есть в 8 населенных пунктах 8 муниципальных образований (Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, Камень-на-Оби и Алейск).
Всего подтоплено 20 приусадебных участков, три участка местных автодорог, затруднен проезд к 7 жилым домам. Само жилье не подтоплено.