14 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Вода ушла с дорог рубцовского направления

Сотрудники МЧС по Алтайскому краю проверили обстановку в селе Новомихайловка в Локтевском районе, где жители пожаловались на подтопление дорог и дома.

Село Новомихайловка.
Село Новомихайловка.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вода отступила, дорога не подтоплена, как и дом у обочины.

Также на фото, предоставленным altapress.ru краевым главком МЧС, видно, что дом нежилой.

Ранее местные жители показали, как вода бежит через трассу Горняк — Рубцовск и пожаловались, что администрация не докладывает об этом.

По данным на 14 апреля, подтопления талыми водами есть в 8 населенных пунктах 8 муниципальных образований (Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, Камень-на-Оби и Алейск).

Всего подтоплено 20 приусадебных участков, три участка местных автодорог, затруднен проезд к 7 жилым домам. Само жилье не подтоплено.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость