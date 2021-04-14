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Жизнь

«Вот вам мониторинг»: паводок снимают на видео жители села, которого нет в сводках

Жители села Новомихайловка, расположенного в Локтевском районе, снимают на видео паводок, которого якобы нет, сообщает «Горняк онлайн» в своем Instagram.

Паводок. Новомихайловка.
Паводок. Новомихайловка.
instagram.com/gornyakonline. Артем Вакулин.

На одном из видео жители села показали, как вода бежит через трассу Горняк — Рубцовск.

«13 апреля. Подтоплен дом. Пожалуйста, администрация, смотрите… отвечаете, что все нормально. Мониторинг вы проводите. Вот вам мониторинг — вся улица затоплена», — возмутился местный житель.

Также опубликовали кадры из села Советский Путь. Судя по фотографиям, на улице воды было по пояс, а в доме — ниже колена.

В комментариях к кадрам местные интересуются с неким сарказмом, где же новосибирские спасатели. Напомним, накануне сотрудники МЧС из соседнего региона направились защищать Алтай от паводка.

По информации на 13 апреля: подтопления жилых домов не зафиксировано, подтоплены 48 приусадебных участков, один участок местной автодороги, затруднен проезд к пяти жилым домам — в пяти районах и одном городе (Краснощековском, Петропавловском, Рубцовском, Быстроистокском, Усть-Калманском и Камне-на-Оби).

По всем возникающим вопросам жителей просят звонить на телефон доверия алтайского МЧС: 8 (3852) 65-82-19.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал не допускать появления «панической информации» о паводке.

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