Водитель БелАЗа нарушил технику безопасности и рухнул в карьер, который выкопали с нарушениями

В Свердловской области на Качканарском горно-обогатительном комбинате самосвал рухнул в карьер и загорелся, сообщает E1.RU .

Водитель во время выгрузки не выдержал максимально допустимое безопасное расстояние до края обрыва — грунт начал осыпаться и машина полетела вниз, перевернувшись в воздухе.

После падения в провал с высоты 40 метров многотонный БеЛАз загорелся.

Водитель успел выпрыгнуть и остался жив. Момент ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

«В результате происшествия произошло опрокидывание самосвала. На комбинате создана комиссия, ведется расследование причин произошедшего. Карьер работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе завода ЕВРАза.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», карьер соорудили с нарушениями, что и стало одной из причин происшествия.

Ранее в Амурской области произошел взрыв на судостроительном заводе: пострадали четверо, девушку в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.