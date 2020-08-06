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Происшествия

Водитель иномарки погиб в ДТП с лосем в Алтайском крае

5 августа около 22 часов в Троицком районе районе произошло смертельное ДТП — иномарка насмерть сбила лося. Водитель автомобиля скончался на месте, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лось.
Лось.
СС0

Авария случилась на 294 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Водитель 1986 года рождения за рулем Škoda Fabia двигался из Барнаула в сторону Бийска, не учел видимость в направлении движения и не выбрал безопасную скорость, в результате чего сбил животное.

Различные травмы получили пассажиры: девушка 1984 года рождения и ребенок 2012 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в ночь на 18 июля в Тальменском районе после столкновения машины с лосем погибла девушка-пассажир.

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