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Происшествия

Водитель иномарки сбил ребенка в сибирском городе

Водитель Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика в Ленинском районе в Новосибирске, сообщает Gorsite.

Водитель Toyota сбил 11-летнего мальчика в Новосибирске
Водитель Toyota сбил 11-летнего мальчика в Новосибирске
ГИБДД Новосибирска

ДТП произошло вечером 10 октября.

31-летний водитель, управлявший автомобилем Toyota Sprinter Carib, ехал по ул. Забалуева от ул. Колхидская.

Около одного из жилых домов на проезжую часть выбежал 11-летний мальчик. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Водитель не успел среагировать и наехал на ребенка. Его госпитализировали, но с какими травмами — не уточняется.

Ранее смертельная авария произошла в Новоалтайске. Двое несовершеннолетних перевернулись на квадроцикле, в результате чего погибла 14-летняя девочка.

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