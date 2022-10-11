Водитель иномарки сбил ребенка в сибирском городе

ДТП произошло вечером 10 октября.
31-летний водитель, управлявший автомобилем Toyota Sprinter Carib, ехал по ул. Забалуева от ул. Колхидская.
Около одного из жилых домов на проезжую часть выбежал 11-летний мальчик. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Водитель не успел среагировать и наехал на ребенка. Его госпитализировали, но с какими травмами — не уточняется.
Ранее смертельная авария произошла в Новоалтайске. Двое несовершеннолетних перевернулись на квадроцикле, в результате чего погибла 14-летняя девочка.