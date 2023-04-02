Водитель маршрутки выгнал двух подростков на проезжую часть в Барнауле

Водитель маршрутного автобуса высадил двух подростков на проезжей части, так как они перепутали свою остановку. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидицы, инцидент произошел в маршрутке № 144. Двое подростков — мальчик и девочка — собрались выходить и уже заплатили за проезд. Но вдруг поняли, что перепутали остановку и им нужно выйти позже. Из-за чего водитель маршрутки разозлился.

«Водитель начал агрессировать на подростков, а на их слова о том, что они ошиблись, он сказал: «Я сейчас тоже перепутаю и выскажу вас прям здесь», — сообщает свидетельница произошедшего.

После водитель остановился на красный свет и посреди проезжей части выгнал подростков из маршрутки. Уточняется, что он не доехал всего несколько метров до остановки. Остальных пассажиров он высадил, как положено.

Свой поступок водитель аргументировал тем, что мол устал тормозить весь день.

Ранее на четверть миллиона оштрафовали водителей за переполненные автобусы в Барнауле.