Водитель на «Жигулях» протаранил стадо коров на Алтае

Автомобиль ВАЗ сбил стадо коров. Две из них получили тяжелые травмы, вероятно, не выжили.
Пользователи недоумевают, как водитель не увидел перед собой большое стадо животных.
Ранее в Республике Алтай мужчина расстрелял стадо коров.
У села Усть-Кан в Республики Алтай отечественный автомобиль влетел в стадо коров. Авария произошла утром 5 сентября.
Автомобиль ВАЗ сбил стадо коров. Две из них получили тяжелые травмы, вероятно, не выжили.
Пользователи недоумевают, как водитель не увидел перед собой большое стадо животных.
Ранее в Республике Алтай мужчина расстрелял стадо коров.
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