На Алтае турист расстрелял коров, пасущихся вдоль дороги

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вышедший из машины мужчина стрелял по коровам.
«Судя по всему, этот турист приехал на Алтай из Новосибирска», — выяснили местные жители.
Запись вызвала большой резонанс, на который отреагировала полиция — проводят проверку.
«Сотрудники МВД проводят проверку, в рамках которой устанавливают личность данного гражданина. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.
Также подчеркнули, что владельцы животных в полицию еще не обращались.
Ранее в Красноярском крае неизвестные «из спортивного интереса» расстреляли северных оленей на миграционном пути.