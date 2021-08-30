На Алтае турист расстрелял коров, пасущихся вдоль дороги

В Республике Алтай разыскивают мужчину, стрелявшего в пасущихся коров, сообщает региональное МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вышедший из машины мужчина стрелял по коровам.

«Судя по всему, этот турист приехал на Алтай из Новосибирска», — выяснили местные жители.

Запись вызвала большой резонанс, на который отреагировала полиция — проводят проверку.

«Сотрудники МВД проводят проверку, в рамках которой устанавливают личность данного гражданина. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

Также подчеркнули, что владельцы животных в полицию еще не обращались.

Ранее в Красноярском крае неизвестные «из спортивного интереса» расстреляли северных оленей на миграционном пути.