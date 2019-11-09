Водитель насмерть сбил женщину в Новоалтайске

Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 07:05 в Новоалтайске, в районе дома № 8 по улице Промплощадка. Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался в сторону улицы Белоярской и допустил наезд на пешехода — женщину 1982 года рождения.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил пешехода на улице Советской Армии в Барнауле. Очевидцы сообщают, что пострадавший жив. 9 ноября ГИБДД по Алтайскому краю предупредила об особо опасной ситуации на дорогах.