Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Водитель насмерть сбил женщину в Новоалтайске

Утром 9 ноября в Новоалтайске возле гостиничного комплекса «Фрегат» сбили женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщает Инцидент Барнаул.

ДТП в Новоалтайске.
ДТП в Новоалтайске.
Инцидент Барнаул

Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 07:05 в Новоалтайске, в районе дома № 8 по улице Промплощадка. Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался в сторону улицы Белоярской и допустил наезд на пешехода — женщину 1982 года рождения.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил пешехода на улице Советской Армии в Барнауле. Очевидцы сообщают, что пострадавший жив. 9 ноября ГИБДД по Алтайскому краю предупредила об особо опасной ситуации на дорогах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость