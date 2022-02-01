Водитель погиб в жестком ДТП, вылетев на встречку под Барнаулом

На трассе Барнаул — Павловск произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Лобовое ДТП произошло возле поселка Урожайный — на 43 км автодороги А-321 «Барнаул — Павловск — граница Новосибирской области».

«В курсе 22» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно несколько машин скорой помощи. Возле искореженного автомобиля лежит накрытое тело.

«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Liberty, под управлением мужчины 1966 года рождения», — сообщили в краевой ГИБДД.

На месте скончался водитель автомобиля Chevrolet Niva.

В больницу госпитализировали с травмами различной степени тяжести водителя второго автомобиля и пассажирку 1969 года рождения.