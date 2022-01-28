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Жизнь

Алтайские дорожники расчистили трассу на Новосибирск после ДТП с фурой

Дорожники ликвидировали последствия утренней аварии на трассе Барнаул — Новосибирск. Участок у поселка Казачьего открыли для движения, сообщили в упрдор «Алтай».

Участок трассы открыли для движения.
Участок трассы открыли для движения.
пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

С 12:30 движение полностью восстановлено. Для расчистки дороги привлекали автокран, комбинированную дорожную машину, погрузчик и КамАЗ.

Напомним, ДТП произошло около 7:30. Водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание машины — она перегородила проезд, а груз вывалился на дорогу. Движение было заблокировано по двум полосам по направлению к Новосибирской области и по одной из двух — к Барнаулу.

В дорожном управлении добавили, что на момент ДТП покрытие на участке было расчищено и обработано противогололедными материалами.

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