Алтайские дорожники расчистили трассу на Новосибирск после ДТП с фурой

Дорожники ликвидировали последствия утренней аварии на трассе Барнаул — Новосибирск. Участок у поселка Казачьего открыли для движения, сообщили в упрдор «Алтай».

С 12:30 движение полностью восстановлено. Для расчистки дороги привлекали автокран, комбинированную дорожную машину, погрузчик и КамАЗ.

Напомним, ДТП произошло около 7:30. Водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание машины — она перегородила проезд, а груз вывалился на дорогу. Движение было заблокировано по двум полосам по направлению к Новосибирской области и по одной из двух — к Барнаулу.

В дорожном управлении добавили, что на момент ДТП покрытие на участке было расчищено и обработано противогололедными материалами.