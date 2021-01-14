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Происшествия

Водитель сбил пешехода и отвез его умирать на кладбище в Новосибирске

В Новосибирске водитель сбил пешехода и не стал звонить медикам, а погрузил человека в багажник и отвез на кладбище, сообщает «Тайга.инфо».

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

В наезде на пешехода обвинили гражданина Лыткина. Несмотря на лишение водительских прав, он продолжил кататься по городу.

Прохожий двигался в попутном направлении, когда его зацепил Лыткин. Примечательно, что пострадавший был жив, когда его положили в багажник.

На следующий день тело нашли в снегу на обочине дороги на городском кладбище. Отвезли в медучреждение, где и установили причину гибели.

«Смерть наступила от тупой травмы головы в виде перелома костей черепа, кровоизлияний под оболочками головного мозга, очага ушиба головного мозга, осложнившейся развитием отека и дислокации головного мозга с вклинением стволовой части в большое затылочное отверстие», — рассказали в Коченевском райсуде.

Водителя обвинили по двум статьям: «оставление в опасности» и «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

Теперь сибиряку Лыткину грозит до 12 лет лишения свободы. Судебное заседание назначили на 18 января.

Напомним, в Барнауле ищут водителя такси, который 10 января сбил подростка и скрылся.

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