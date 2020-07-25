Водитель Toyota Land Cruiser сбил туристку на обочине и скрылся на Алтае

Инцидент произошел 24 июля около 18:00 часов в Чемальском районе, рядом с жилым домом.
«33-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, допустил наезд на пешехода. 30-летняя жительница Красноярского края шла по обочине дороги в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.
Женщину госпитализировали в районную больницу. Водитель оставил место ДТП, однако полицейские нашли его в тот же день.
Выяснилось, что ранее мужчину лишили права управления транспортными средствами, но он все равно сел за руль.
Ранее на алтайской трассе Toyota Land Cruiser Prado вылетела на встречку, убила человека и сгорела.