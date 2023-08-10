Неизвестная жидкость разлилась на заброшенном бийском заводе

На территории завода были обнаружены пробитые почки, которые по словам жителей ранее были закопаны в землю. Из-за повреждение жидкость из бочек вылилась и образовало химическое озеро.

Вместо свежего воздуха в этом районе - удушающий запах. А в частных домах земля забита химикатами и не приносит урожай.

Люди предположили, что бочки повредили бульдозерами и экскаваторами, когда администрация проводила рекультивацию завода. Позже в пресс-службе администрации сообщили, что к этому процессу в мэрии еще не приступали.

На данный момент будет проведена проверка на ядохимикаты и вредит ли эта жидкость окружающей среде, сообщает Бийский рабочий.

Ранее об опасности купания в фонтанах предупредили детей в Барнауле.