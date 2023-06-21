Об опасности купания в фонтанах предупредили детей в Барнауле

Еженедельные рейды по недопущению купания детей в фонтанах проходят в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии города.

Рейды по недопущению купания детей в фонтанах.

Основная причина, по которой купаться в фонтанах запрещено, - вред здоровью детей.

В составе воды, циркулирующей в фонтанах, много химикатов, которые вызывают кожные заболевания.

Кроме того, воду не обеззараживают, в ней остается много болезнетворных микроорганизмов. Жара же способствует их активному размножению.

Есть и технические аспекты опасности купания в фонтанах. На их дне находятся дорогостоящие форсунки, струйные насадки. Задев их, можно легко пораниться.

Также велик риск поскользнуться в чаше фонтана и удариться головой о бортик или захлебнуться.

В ходе профилактического рейда специалисты ГОЧС Ленинского района поговорили с купающимися ребятами и объяснили, почему это запрещено.

С их родителями также побеседовали, разъяснив опасность подобных мест. Взрослым также напомнили о необходимости контроля за детьми и ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Рейды также прошли на береговой зоне озер по ул. Гущина и на ул. Озерной в микрорайоне Докучаевский.

Ранее власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.