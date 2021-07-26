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Происшествия

Водители на «мажорных» автомобилях не поделили дорогу в центре Барнаула

Вечером 25 июля в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя произошло столкновение трех автомобилей.

В Барнауле столкнулись элитные автомобили
В Барнауле столкнулись элитные автомобили
Инцидент Барнаул

Аварийную ситуацию зафиксировали подписчики «Инцидент Барнаул».

Они также уточнили, что два автомобиля, попавших в ДТП — это Toyota Land Cruiser и Porsche.

«Как отметил очевидец, между водителями произошла довольно громкая словесная перепалка», — говорится в сообщении.

Комментаторы паблика высказали свои предположения по поводу ДТП. «Мажоры, которые плевали на скоростной режим, лезут между рядами и без поворотников», «Виноват будет фит или машина ДПС, как в анекдоте», «Мажоры повыпендривались», — без особого сочувствия высказались подписчики.

Ранее в Барнауле «бешеная» Lada Granta протаранила припаркованные машины и неторопливо скрылась с места происшествия.

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