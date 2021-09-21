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Происшествия

Водитель остановил подозрительную виляющую фуру на трассе Барнаул — Новосибирск

Водитель фуры Volvo привлек внимание автомобилистов своими подозрительными маневрами. Люди решили не оставлять это без внимания и остановили его.

Подозрительного водителя фуры остановили на трассе.
Подозрительного водителя фуры остановили на трассе.
Скриншот "АСТ-54"

Большегруз вилял и чуть не столкнулся с обгонявшим его автомобилем, рассказывают очевидцы в сообществе «АСТ-54».

«Чуть не снес нас. Догнали, остановили, а мужчина в каком-то неадекватном состоянии находится. Позвонили в полицию, приняли вызов, но сказали, что им ехать далеко далеко», — говорит подписчица.


Нарушитель в итоге задержан, сотрудники ДПС приехали, сообщили позже в комментариях.

Ранее в Барнауле Renault Logan врезался в вагон трамвая № 10 и сбил его с рельсов. Водитель иномарки скрылся.

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