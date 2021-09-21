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Жизнь

Иномарка взяла на таран и ободрала трамвай в Барнауле

В Барнауле утром 21 сентября встало движение трамваев на Малаховском кольце в районе «Ашана». Причиной стала авария на путях — Renault врезалась в вагон трамвая № 10.

Авария с трамваем на Малаховском кольце.
Авария с трамваем на Малаховском кольце.
"Инцидент Барнаул"

Водитель автомобиля с пассажиром находился в состоянии алкогольного опьянения, пишут очевидцы в сообществе «В курсе 22».

На фото с места видно, что вагон из-за удара сошел с рельсов, а на кузове машины осталась красная и желтая краска от трамвая.

Водитель Renault Logan с места аварии скрылся.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ведутся розыскные мероприятия», — сообщили в городской ГИБДД.

В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее 31 августа в Барнауле водитель на автомобиле BMW X5 перелетел через рельсы, разбив машину, бросил ее и с друзьями ушел «в сторону пивнухи».

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