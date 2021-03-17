Водителя барнаульской маршрутки на год лишили прав после перелома позвоночника у пассажирки

Изначально ДТП оформлено не было, рассказали в городской Госавтоинспекции. Женщина обратилась в больницу на следующий день.
Уточняется, что ей оказали помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ГИБДД, проверяя обстоятельства инцидента, начали розыск водителя ПАЗа. 16 марта его нашли.
На 27-летнего мужчину составили административный материал за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд назначил ему санкцию в виде лишения права управления на 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что в произошедшем разбираются следователи и прокуратура.
Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Напомним, инцидент произошел 12 марта на остановке ул. Анатолия на пр. Красноармейском.