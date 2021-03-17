Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Водителя барнаульской маршрутки на год лишили прав после перелома позвоночника у пассажирки

Полицейские нашли водителя автобуса № 73, который поехал, не заметив, что одна из пассажирок не успела зайти в салон. 47-летняя женщина упала и сломала позвоночник.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Изначально ДТП оформлено не было, рассказали в городской Госавтоинспекции. Женщина обратилась в больницу на следующий день.

Уточняется, что ей оказали помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД, проверяя обстоятельства инцидента, начали розыск водителя ПАЗа. 16 марта его нашли.

На 27-летнего мужчину составили административный материал за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд назначил ему санкцию в виде лишения права управления на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в произошедшем разбираются следователи и прокуратура.

Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, инцидент произошел 12 марта на остановке ул. Анатолия на пр. Красноармейском.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость