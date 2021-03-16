В Барнауле пассажирка маршрутки сломала позвоночник

Инцидент произошел на остановке в районе пересечения пр. Красноармейский и ул. Анатолия. Водитель маршрутного автобуса № 73 не убедившись, что все пассажиры вошли в салон, начал движение.
Женщина упала и получила травму в виде перелома позвоночника.
Информацию проверяют следственные органы.
Действия водителя пассажирского транспорта изучат на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в Барнауле водитель маршрутки внезапно закрыл двери перед лицом женщины. При этом ее 8-летняя дочь уже зашла в автобус.