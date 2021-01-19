Закрыл дверь перед лицом. Следователи заинтересовались инцидентом в барнаульском автобусе

В Барнауле водитель маршрутки внезапно закрыл двери перед лицом женщины. При этом ее 8-летняя дочь уже зашла в автобус. Об инциденте стало известно из СМИ. Теперь информацию проверяют в следственном комитете.

Известно, что 16 января на остановке «Стоматологическая поликлиника» на ул. Антона Петрова женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутного автобуса, но водитель вдруг закрыл двери, когда ребенок был уже внутри.

Мать была вынуждена бежать за маршруткой, но водитель так и не остановился и высадил ребенка только на следующей остановке.

СУ СКР по Алтайскому краю дал старт доследственной проверке. Правоохранители выяснят все обстоятельства и проверят действия водителя автобуса.

Следственные органы просят очевидцев происшествия позвонить по телефону 8 (385 2) 56−74−71.

Ранее сообщалось, что после жалоб барнаульцам в администрации города рекомендовали перевозчикам провести разъяснительную беседу с водителями общественного транспорта.