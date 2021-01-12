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Жизнь

«Я вам не попугай». Из барнаульских газелистов сделают «вежливых людей»

В мэрии Барнаула сообщили, что после жалоб горожан рекомендовали перевозчикам провести разъяснительную беседу с водителями.

В российской маршрутке.
В российской маршрутке.
adme.ru

Напомним, накануне жительница Барнаула рассказала, как ехала в маршрутке № 47 с замерзшими окнами. При этом водитель не хотел объявлять остановки.

«Пассажир попросил водителя объявлять остановки, так тот наорал и сказал, что никому ничего не обязан говорить. Что он не попугай повторять каждому. И что „много вас ездит тут“. Также утром водитель практически проехал мимо остановки. Люди возмущались. Водитель закричал», — пожаловалась женщина.

На это обращение отреагировала мэрия Барнаула. В частности, водителям маршрута № 47 пообещали напомнить о правилах хорошего тона.

«После сообщения о грубом поведении водителей рекомендовано дополнительно инструктировать по вопросу культуры обслуживания пассажиров», — подчеркнули власти.

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Также в мэрии прокомментировали жалобу на проскакивание остановок «в любом месте, не запрещенном ПДД, по требованию пассажиров».

«Посадка и высадка ведется с учетом условий безопасности движения транспорта, пешеходов и пассажиров. Пассажиры обязаны заблаговременно уведомить водителя о необходимости остановки», — напомнили в мэрии.

Ранее житель алтайского поселка рассказал, что им фактически предлагают пешком в мороз идти 60 километров до Барнаула.

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