«Я вам не попугай». Из барнаульских газелистов сделают «вежливых людей»

Напомним, накануне жительница Барнаула рассказала, как ехала в маршрутке № 47 с замерзшими окнами. При этом водитель не хотел объявлять остановки.

«Пассажир попросил водителя объявлять остановки, так тот наорал и сказал, что никому ничего не обязан говорить. Что он не попугай повторять каждому. И что „много вас ездит тут“. Также утром водитель практически проехал мимо остановки. Люди возмущались. Водитель закричал», — пожаловалась женщина.