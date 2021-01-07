Жителям алтайского поселка предлагают пешком в мороз идти 60 километров до Барнаула

Жители поселка Павловск рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 » про нерешаемые проблемы с общественным транспортом.

По словам жителей поселка, у них практически отсутствует автобусное сообщение с Барнаулом, до которого всего лишь 60 километров.

«Но пешком их не протопаешь. Зимой, в праздники и выходные, на работу не уехать. Утренний маршрут на 6:20 периодически исчезает», — пожаловались сельчане.

В итоге дорога до работы превращается в приключение уже на первом этапе — приходишь на вокзал и не знаешь, будет автобус или нет.

Метель. Barnaul22

Приходится сидеть на вокзале, ведь позже могут сообщить, что рейс задерживают, а еще немногим позже могут сказать, что откладывают до неопределенного времени.

«Или везут по наполняемости — не меньше восьми человек. Вокзал не отапливается, автобусы тоже. Утром прыгаешь из одного морозильника в другой. Местная администрация молчит. Автовокзал проблему не решает», — говорится в сообщении.

Такая же беда, по словам местных жителей, и с дневными маршрутами. А 7 января вокзал вообще закрыли.