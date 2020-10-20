Водителя грузовика на Алтае будут судить за смертельное падение кабельщика

Водитель работал на ремонте дороги в районе. После разгрузки он наехал на висящий кабель, опора надломилась и упала на землю. Кабельщик упал со столба и получил серьезные травмы.
В этот же день он скончался в больнице, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Материалы уголовного дела передали в суд.
Ранее жительница Новоалтайска признала свою вину в гибели мальчика в страшном ДТП.