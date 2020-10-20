Водителя грузовика на Алтае будут судить за смертельное падение кабельщика

47-летний водитель «КамАЗа» в Бийском районе разгружал стройматериалы и кузовом задел провода, которые натянулись и уронили столб. В этот момент на опоре был мужчина, который занимался восстановлением кабеля.

Водитель работал на ремонте дороги в районе. После разгрузки он наехал на висящий кабель, опора надломилась и упала на землю. Кабельщик упал со столба и получил серьезные травмы.

В этот же день он скончался в больнице, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Материалы уголовного дела передали в суд.

Ранее жительница Новоалтайска признала свою вину в гибели мальчика в страшном ДТП.