Водителю автобуса, который сбил ребенка на Чуйском тракте, грозит 5 лет тюрьмы

Прокуратура Алтайского края отправила в суд материалы дела о смерти 12-летнего мальчика на Чуйском тракте. 9 июня ребенка сбил рейсовый автобус. 69-летнему водителю грозит до 5 лет тюрьмы и лишение прав на 3 года, сообщают в ведомстве.

Следователи установили, что водитель автобуса проявил преступную небрежность, отвлекся от управления и из-за этого столкнулся с Nissan, который стоял на обочине. Рядом с легковушкой был ребенок, который в результате ДТП скончался на месте.

В рамках предварительного расследования водителю запретили управлять транспортными средствами.

Как было известно ранее со слов очевидцев, 9 июня компания на двух машинах возвращалась с отдыха на Телецком озере. У одного из автомобилей был неисправен генератор, периодически машины останавливались, чтобы поменять местами аккумуляторы.

В момент столкновения автобуса с припаркованным автомобилем ребенок находился на улице, стоял около левой задней части автомобиля, там куда и пришелся удар.