Водителю автобуса, который сбил ребенка на Чуйском тракте, грозит 5 лет тюрьмы

Следователи установили, что водитель автобуса проявил преступную небрежность, отвлекся от управления и из-за этого столкнулся с Nissan, который стоял на обочине. Рядом с легковушкой был ребенок, который в результате ДТП скончался на месте.
В рамках предварительного расследования водителю запретили управлять транспортными средствами.
Как было известно ранее со слов очевидцев, 9 июня компания на двух машинах возвращалась с отдыха на Телецком озере. У одного из автомобилей был неисправен генератор, периодически машины останавливались, чтобы поменять местами аккумуляторы.
В момент столкновения автобуса с припаркованным автомобилем ребенок находился на улице, стоял около левой задней части автомобиля, там куда и пришелся удар.