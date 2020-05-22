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Происшествия

Водолазы второй день ищут утонувшего в алтайском озере мужчину

В Алтайском крае зарегистрирован очередной случай происшествия на воде, сообщает региональное МЧС.

В Бийске пытаются спасти озеро Ковалевское, которое превращается в болото.
В Бийске пытаются спасти озеро Ковалевское, которое превращается в болото.
Скриншот с видео на сайте youtube.com, "БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ".

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день в регионе не открыто ни одного официального пляжа. При этом купание в необорудованных «диких» местах запрещено.

«Накануне поступила информация, что в селе Ложкино Целинного района на озере Ключ утонул мужчина 1979 года рождения. В этот же день организовали поисковые работы, в ходе которых водолазы муниципальной службы спасения Бийска совершили два погружения, обследовали 2500 кв. метров дна озера. Всего в поисках задействовали 17 человек, пять единиц техники», — рассказали в ведомстве.

22 мая поисковые работы продолжат, отметили в МЧС.

Напомним, ранее ведомство сообщило сразу о нескольких происшествиях на воде. Так, в Красногорском районе ребенок зашел в воду, где ему стало плохо. В барнаульском поселке Власиха мужчина прыгнул в водоем, где у него случился сердечный приступ.

Накануне в селе Бураново Тогульского района 13-летние подростки отдыхали на реке Чумыш без присмотра взрослых. Один мальчик пропал, его ищут несколько дней.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности у воды и не совершать бездумных действий. Также напоминает о том, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых.

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