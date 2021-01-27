Водонапорная башня, переделанная под жилой дом после чебуречной, едва не сгорела в Сибири

В Томске пострадала от пожара переделанная под жилой дом историческая водонапорная башня, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Пожар произошел в шестиэтажном здании бывшей водонапорной башни.

«Площадь возгорания составила 7 кв. метров, пострадавших нет. Частично обгорело перекрытие между 4 и 5 этажами. Причина пожара устанавливается», — рассказали в региональном МЧС.

Владелец башни Александр Лунев уточнил, что в результате пожара сильно обгорела одна стена на 5 этаже, частично разрушена система отопления.

«Утеплитель горел на пятом и шестом этажах, теперь там все в саже. Сгорел весь рабочий инструмент. Сейчас мы усилили отопление в башне тепловентиляторами, подняли электрическую линию. Скоро начнем предварительные работы», — отметил Лунев.

Водонапорную башню построили в конце XIX века. Она была частью инфраструктуры томского железнодорожного вокзала, но в начале XX века в городе появился водопровод.

В начале 1980-х годов башня получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2012 году здание, в котором располагалась чебуречная, купил блогер Лунев и решил переделать в жилой дом.

Примечательно, что история владельца башни привлекала внимание местных и федеральных СМИ — в здании организовали экскурсии. В 2020 году ремонт частично завершили, Лунев переехал туда жить.

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