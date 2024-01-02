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Происшествия

Военкоры: по Киеву выпущено рекордное количество «Кинжалов»

Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет "Кинжал", пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
popmech.ru.

Истребители-перехватчики МиГ-31 выпустили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» по объектам в Киеве, сообщили военкоры. По разным сообщениям, известно об 11 выпущенных ракетах, пишет "АиФ".

«РГ» также проинформировала, что утром 2 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась три с половиной часа, став самой длительной за последнее время.

Взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком (Кировограде) и Винницкой области. В столице Украины произошло несколько серий мощных взрывов. В некоторых районах города была отключена электроэнергия и водоснабжение.

Ранее altapress.ru сообщил, что ВС РФ нанесли ответы удар после атаки украинской армии по Белгороду.

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