Военные «свинтили» с авианосца «Адмирал Кузнецов» детали на 1,4 млн рублей и продали

Двое военных получили тюремные сроки за кражу радиодеталей с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» стоимостью более 1,4 млн рублей. Весной прошлого года старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин похитили 393 радиоэлемента, сообщает « Мурманский вестник ». Они проникли в кладовую корабля, вынесли радиодетали и спрятали их в другом помещении, выяснили следователи.

После этого военнослужащие устроили на судне подпольную мастерскую, в которой извлекали кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Эти изделия мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей.

Оба приговорены к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии. Также их обязали возместить ущерб Минобороны РФ по 630 тыс. рублей имущественного вреда.

Ранее сообщалось, что ночью 30 октября плавучий док ПД-50, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске, пострадали четыре человека. Авианосец отбуксировали на 35-й судоремонтный завод. Авианосец в результате ЧП получил 52 повреждения.

Сирийская кампания

Во время похода в Сирию в 2016 году, напомним, на «Адмирале Кузнецове» произошло два ЧП с истребителем МиГ-29К и Су-33. Самолеты во время участия в военной операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).