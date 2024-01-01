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Происшествия

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

Вопреки опасениям волны страшного цунами, надвигающегося из Японии, оказались для некоторых российских городов неопасны. Об этом сообщает ТАСС.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

В Приморье ожидали столкнуться с волнами высотой до 1,2 м после серии землетрясений в Японии. Но вопреки опасениям, в городе Находка в Приморском крае они оказались не опасны.

Угроза миновала и Владивосток. Опасных волн не зарегистрировали в городе, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

UPD: угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что на западе Японии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4. Толчки с разницей в несколько минут ощутили в Осаке, Киото и Токио.

В стране объявлена угроза цунами, ожидаются волны высотой до 5 м. Метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. В Японии уже готовятся к последствиям катаклизма, для их ликвидации задействованы силы самообороны.

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения во время череды землетрясений, сообщили в энергокомпании.

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