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Происшествия

Вооруженные украинцы попытались прорваться через границу России. Одного застрелили

Группа вооруженных людей попыталась перейти российскую границу со стороны Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Инцидент произошел 4 декабря. При попытке задержания нарушители оказали сопротивление — произошла перестрелка.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию тремя вооруженными неизвестными», — сообщили в ФСБ.

Во время перестрелки с пограничниками один неизвестный погиб. Остальные скрылись на территории Украины.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России.

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