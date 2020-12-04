Вооруженные украинцы попытались прорваться через границу России. Одного застрелили

Инцидент произошел 4 декабря. При попытке задержания нарушители оказали сопротивление — произошла перестрелка.
«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию тремя вооруженными неизвестными», — сообщили в ФСБ.
Во время перестрелки с пограничниками один неизвестный погиб. Остальные скрылись на территории Украины.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал области Украины, которые после «небольшой войны» войдут в состав России.