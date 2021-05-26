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Происшествия

Вопиющий случай. Истязание барнаульской школьницы группой подростков прокомментировали в правительстве

Губернатор Алтайского края проинформирован о происшествии, связанном с издевательствами над барнаульской школьницей, проинформировал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

«23 мая в Барнауле произошел вопиющий случай истязания ученицы начальных классов школы № 70 г. Барнаула группой несовершеннолетних. Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены Губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье», — сообщил он.

Выяснением причин и обстоятельств ЧП сейчас занимаются представители министерств образования, здравоохранения, а также ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Также в ситуации разбирается уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

Ранее стало известно, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, согласно имеющейся версии, 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, «причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки».

Случившееся было заснято на камеру телефона.

Подозреваемую задержали. Решается вопрос о ее заключении под стражу.

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