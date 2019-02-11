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Происшествия

Политический игрок: «вор в законе» своими телеграммами устанавливает новый порядок в колонии

Этапированный в Свердловскую область криминальный авторитет Эдуард Сахнов (Сахно) начал слать «телеграммы» заключенным. С его помощью Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассчитывает влиять на осужденных в колонии, пишет «АиФ-Урал».

Решетка.
Решетка.
Анна Зайкова

Сахнов, находящийся в ИК-12 под Нижним Тагилом, помещен в отряд строгих условий содержания.

Оттуда «вор в законе» отправляет так называемые «телеграммы» с требованием наладить «воровской ход». «Формально, это значит установление новых порядков, отличных от имевшихся, когда били «мужиков», — пояснил источник изданию.

Собеседник издания отметил, что «многоходовка» ФСИН с криминальным авторитетом Сахно нужна, чтобы «эффективнее управлять» колонией. А именно — избежать «крови» со стороны «активистов», желающих отомстить за пытки заключенных в ИК. От официальных комментариев в ФСИН отказались, пишет ura.ru.

Ранее эксперт из пенитенциарной системы отмечал, что Сахно пользуется авторитетом у всех уголовников, поэтому он и стал нужен руководству колонии.

58-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре был арестован в 2005 году за организацию преступного сообщества, похищение человека и другие тяжкие преступления на Дальнем Востоке.

Ему приписывали связь с депутатами Госдумы из КПРФ.

В ИК-12 Сахно перевели в январе. На Среднем Урале «законник» будет отбывать 22-летний срок. Сахно стал игроком в политической игре по правилам ФСИН.

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