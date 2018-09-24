«Вора в законе» нашли мертвым в камере колонии

Тело нижегородского «вора в законе» Владимира Вагина по кличке Вова Вагон обнаружено в одной из исправительных колоний (ИК) Пермского края, сообщает « Интерфакс ».

Тело 54-летнего криминального авторитета обнаружили в камере после отбоя.

Вагон получил титул «законника» в 1995 году. Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Воскрес), он считался одной из ключевых фигур славянской части клана одного из главных воров в законе постсоветского пространства Аслана Усояна (Дед Хасан).

«Братский круг» и Григорий Лепс

В 2013 году власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских «воров в законе» и их приближенных (в нем оказался певец Григорий Лепс).

«Последний из своих девяти сроков — 7,5 лет колонии строгого режима — Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении.

«Эмиграция» и этап

Узнав о личности потерпевшего, Вагин сбежал в Дубай (ОАЭ) к «вору в законе» Владиславу Леонтьеву (Вадик Белый), также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года (в США Белый также включен в «Братский круг» и считается его главой). В июле 2014 года Вагин был экстрадирован из ОАЭ в Россию. Сначала его приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения за «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», пишет znak.com.

Но прокуратура обжаловала приговор. Новый суд переквалифицировал действия Вагина на покушение на убийство, и срок увеличился до семи с половиной лет. В ИК-10 криминальный авторитет был переведен в феврале из ИК-35 Пермского края.

Тенденция

В Пермском управлении ФСИН за два с половиной года это уже второй подобный случай, когда титулованных особ находят мертвыми. Так, в феврале 2016 года в штрафном изоляторе этой же колонии от механической асфиксии скончался 36-летний пензенский «законник» Максим Новиков, более известный в криминальной среде как Макс Пионер, пишет primecrime.ru.

Между тем в Барнауле 18 сентября в Алтайском краевом суде (Барнаул) стартовал процесс над «вором в законе» Андреем Ткаченко по кличке Ткач Няганьский, который «руководил» регионом из Москвы. За создание организованного преступного сообщества (ОПС) ему грозит пожизненный тюремный срок.